Espacio emblemático
Riolobos denuncia graves destrozos por el vandalismo en su Parque Periurbano
El ayuntamiento condena los desperfectos en este espacio y pide la colaboración ciudadana para identificar al autor o autores
El Ayuntamiento de Riolobos ha denunciado ante la Guardia Civil varios actos vandálicos que han ocasionado importantes daños en el Parque Periurbano, un espacio que precisamente estaba siendo objeto de mejoras y acondicionándose para el disfrute de todos los vecinos.
Desde el ayuntamiento explican que «la obra ni siquiera ha sido recepcionada y ya hay quien ha decidido destrozar parte del mobiliario recién instalado».
Aseguran que «no es una broma. No es una gamberrada. Es un acto de vandalismo que demuestra una absoluta falta de educación, de respeto y de civismo. Quien disfruta destruyendo lo que es de todos no perjudica al ayuntamiento; perjudica a todo un pueblo y al esfuerzo de quienes trabajan cada día para mejorar Riolobos», manifestaron desde el consistorio.
Así mismo, expusieron que mientras la inmensa mayoría de los vecinos cuida y valora el patrimonio local, unos pocos se dedican a romperlo. «Esa no es la imagen que queremos de nuestro municipio», añadieron.
Por ello, desde el ayuntamiento condenaron rotundamente estos hechos y anunciaron que actuarán con toda la firmeza posible para identificar a los responsables y exigirles que respondan por los daños ocasionados.
«Seguiremos mejorando el Parque Periurbano y todos los espacios públicos porque creemos en un Riolobos más bonito, más cuidado y con mejores servicios. Lo que no vamos a permitir es que el comportamiento incívico de unos pocos frene el progreso de todo un pueblo», dijeron y pidieron colaboración ciudadana.
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