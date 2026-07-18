Cultura y arte
El Festival Internacional de Teatro de Coria continúa con ‘La Reina Brava’ de Las Niñas de Cádiz
Las representaciones tienen lugar junto a la Catedral. Mañana domingo llegará ‘La Gitanilla’, entre copla y flamenco
El Ayuntamiento de Coria hace un balance muy positivo de la primera jornada del Festival Internacional de Teatro “Coria Siéntela”, que dio comienzo en la noche del jueves con una excelente acogida por parte del público. La representación de ‘Jason y las Furias’, una original revisión contemporánea del mito clásico, inauguró esta nueva edición del certamen en el incomparable escenario de la Puerta del Perdón de la Catedral, congregando a numerosos asistentes que disfrutaron de una velada en la que el teatro y el patrimonio volvieron a unirse para ofrecer una experiencia cultural única.
Ayer viernes fue el turno para ‘War Baby’, un espectáculo internacional que destaca por su potente lenguaje visual y una cuidada puesta en escena. A las once de la noche.
Hoy sábado 18 de julio se representará ‘La Reina Brava’, de Las Niñas de Cádiz, una de las compañías con mayor proyección del panorama teatral español. A las once de la noche también.
El domingo 19 de julio le tocará el turno a ‘La Gitanilla’, un montaje que fusiona flamenco y copla en un homenaje a las raíces de nuestra tradición musical. A las once y media de la noche.
El lunes 20 de julio subirá al escenario la obra ‘Bodas de Sangre’, adaptación escénica del inmortal texto de Federico García Lorca. A las once de la noche.
Y el martes 21 de julio, a la misma hora, ‘Volar con los pies en el suelo’, protagonizado por El Brujo, uno de los grandes referentes de la escena española.
Junto a la programación oficial, el Festival Internacional de Teatro “Coria Siéntela” continúa acercando las artes escénicas a las calles del casco histórico con una atractiva programación de actividades paralelas que convierten la ciudad en un gran escenario al aire libre y refuerzan el carácter participativo y abierto de esta cita cultural.
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