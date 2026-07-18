Solidaridad
La Hermandad de Donantes de Sangre de Coria y Comarcas hará extracciones en Gata el 22 de julio
Los ciudadanos podrán donar sangre en horario de tarde, de 18.30 a 22.00 horas, en la casa de la cultura.
La Hermandad de Donantes de Sangre de Coria llevará a cabo una colecta en la comarca de la Sierra de Gata, más concretamente, en el municipio de Gata el próximo miércoles 22 de julio. Los ciudadanos podrán donar sangre en horario de tarde, de 18.30 a 22.00 horas, en la casa de la cultura.
En el cuestionario médico que se entregará habrá que marcar la pequeña casilla relativa a la protección de datos, en la cara principal del cuestionario. Esto para facilitar después la distribución de carnets, las distinciones y resto de actividades de la hermandad.
Pueden donar sangre personas saludables de entre 18 y 65 años, con un peso superior a 50 kg y sin enfermedades transmisibles por la sangre. Desde la hermandad se recuerda que no hay que estar en ayunas antes de la donación y además hay que esperar el tiempo mínimo desde la última donación: 3 meses para hombres y 4 meses para mujeres.
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