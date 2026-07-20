El Ayuntamiento de Montehermoso adquirirá cuatro parcelas para destinarlas a un aparcamiento público

El Ayuntamiento de Montehermoso ha aprobado, mediante resolución de alcaldía, la adquisición de inmuebles ubicados en cuatro parcelas distintas y que se destinarán a la construcción de un aparcamiento público en el centro urbano del municipio. Esto sobre una superficie total de aproximadamente 982 metros cuadrados.

Por un lado, la adquisición incluye una parcela ubicada en calle Juan Jesús Nieto número 6, sobre la cual hay una construcción ruinosa de dos plantas, con interior no habitable y fachada en mal estado. Presenta zonas de cubierta hundidas y estado general de abandono.

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Las otras tres están en la calle Colón. Todas ellas también se encuentran en situaciones y estado ruinoso, con grandes deficiencias, con zonas de patio muy degradadas y edificaciones sin uso. Todos estos terrenos son los únicos que reúnen conjuntamente las condiciones de ubicación, superficie y configuración necesarias para satisfacer la finalidad pública perseguida como es dotar a los vecinos de una nueva zona de aparcamientos. El importe que se destina para la adquisición es de 252.308,99 euros, con cargo a los fondos del presupuesto municipal vigente.