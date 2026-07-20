El Barrio de Santiago de Coria festejará sus fiestas con música y diversión del 23 al 26 de julio

La Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago, en colaboración con el Ayuntamiento de Coria, ha presentado la programación de sus fiestas, una cita que vuelve al calendario festivo de la ciudad y que reunirá a vecinos y visitantes durante cuatro jornadas de convivencia, cultura y ocio. La programación arrancará el jueves 23 de julio con la ‘Fiesta de los Niños’, que contará con un gran parque acuático instalado en la Plaza del Molino a partir de las 19:00 horas, ofreciendo una tarde de diversión para los más pequeños. Se recomienda llevar flotador.

El viernes 24 de julio, a partir de las diez y cuarto de cuarto de la noche, la Plaza del Gobernador acogerá el inicio de la programación musical con la actuación de ‘Extrarradio’, tributo al cantante asturiano Melendi. Posteriormente, sobre las once y cuarto de la noche, tendrá lugar el pregón de las fiestas, este año a cargo de José García Valiente (Jose Serimar).

Además, durante el pregón, se rendirá un homenaje a la familia “Karpint” como reconocimiento a su trayectoria profesional y a su vinculación con el barrio y la ciudad de Coria.

Después llegará el gran concierto de ‘Extopa’, considerado uno de los tributos más destacados al conocido grupo español. Para finalizar, sesión musical del DJ Borja Nieto. La música continuará el sábado 25, a las diez de la noche, con Elías Soler, seguida del espectáculo ‘La Competencia’, con un recorrido por los grandes éxitos del pop español.

El broche final de la jornada lo pondrá el grupo ‘Blood Brothers’, completando una noche de actuaciones pensada para todos los públicos.

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Las fiestas concluirán el domingo 26 de julio, con la celebración de la Santa Misa y posterior procesión de Santiago Apóstol, patrón del barrio, a la una de la tarde. Además, se descubrirá una placa con la que el ayuntamiento y la asociación de vecinos dedicarán la Plaza de Granadilla a Jesús Herrero ‘Chuchi el Obispo’.