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Literatura

Libros de Elisabet Benavent y Alice Kellen, los más demandados para leer en el verano en la biblioteca municipal de Coria

Las preferencias por la lectura cambian en época estival respecto del invierno por lo que la biblioteca pública adapta su actividad al ritmo de cada estación. Los menores apuestan por ‘Futbolísimos,‘ y 'Diario de Greg’

Vídeo | Cambio en los hábitos de lectura en verano

Vídeo | Cambio en los hábitos de lectura en verano

El Periódico Extremadura

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Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

¿Cambian los hábitos de lectura en los meses de verano y de invierno? ¿Se lee lo mismo en una temporada que otra? A estas preguntas, responde Sherezade Valiente, auxiliar de la biblioteca municipal Rafael Sánchez Ferlosio de Coria. «La biblioteca adapta su actividad al ritmo de cada estación, en verano cambian los hábitos de lectura y muchos usuarios aprovechan las vacaciones para disfrutar de libros pendientes y de lecturas más ligeras», comenta.

Respecto al perfil del usuario que acude a la biblioteca en estos meses de calor, explica que «varía con una mayor presencia de estudiantes universitarios que regresan, mientras que en invierno predominan los estudiantes de instituto».

En cuanto a los más pequeños, aunque el verano ofrece numerosas alternativas de ocio, muchos niños y niñas, principalmente de edades entre 5 y 10 años, «siguen encontrando en la biblioteca un espacio para disfrutar de la lectura y descubrir nuevas historias», manifiesta la auxiliar de la biblioteca.

Salas de la biblioteca municipal de Coria.

Salas de la biblioteca municipal de Coria. / Cedida

Entre el público infantil sus preferencias son las colecciones. Entre estas las que más se leen es la de ‘Futbolísimos’, una colección de libros dedicada al fútbol y al misterio, así también ‘Diario de Greg’, una colección de novelas gráficas de comedia y ficción realista. También es demandada la colección de ‘Unicornias’ y ‘Las Ratitas’. Mientras que en cómic las colecciones que más leen y demandan los niños y niñas que acuden a la biblioteca en verano son la de ‘Animalotes’ y ‘Polican’.

Los adultos optan por libros de Elísabet Benavent, conocida como 'Beta Coqueta', es una destacada escritora española de novelas de comedia romántica. Su saga más famosa, ‘Valeria’. Igualmente son muy demandados los libros de Alice Kellen, escritora española de literatura romántica juvenil y adulta. También están en la lista de los más solicitados Megan Maxwell, autora romántica que escribe, inventa y crea historias sobre mujeres que demuestran que eso del sexo débil está obsoleto y anticuado.

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En lo que es la época de invierno, «se lee de todo porque es cuando suelen publicar los escritores y la gente viene por las novedades, los libros más demandados son de autores como Julia Navarro, Santiago Posteguillo, María Dueñas y Javier Cercas», apunta la responsable de la biblioteca. Un espacio totalmente accesible, ubicado en pleno casco histórico y que lleva el nombre del que fue Premio Cervantes en 2004 y Premio Nacional de las Letras Españolas en 2009, Rafael Sánchez Ferlosio.

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