Ocio y deporte
Coria se prepara para su gran aventura de naturaleza y deporte con el Descenso del río Alagón para el día 26
El evento contará con actividades complementarias como paseos en zodiac, paddle surf, rapel, tirolinas y un castillo hinchable
La ciudad de Coria ya está preparada para la celebración del XVII Descenso del río Alagón, que tendrá lugar el próximo domingo, 26 de julio. Un evento en el que están servidas las emociones, las experiencias únicas y el desafío a las corrientes.
Este año, como en ediciones anteriores, habrá una distancia larga de 18,8 kilómetros, cuyo recorrido transcurre desde el Puente de la Macarrona (Riolobos) hasta el Puente de Hierro de Coria, y otra corta, de 7,5 kilómetros, con salida desde el avituallamiento hasta el Puente de Hierro.
Además, habrá un interesante programa de actividades complementarias. Entre estas actividades, todas ellas de turismo activo, se encuentran: paseos en zodiac, paddle surf, rapel, tirolinas y un castillo hinchable. Esta programación de actividades tendrá lugar en el tramo del puente de Hierro y el nuevo de Coria, será gratuita y para todas las edades.
Desde el Ayuntamiento de Coria se quiere agradecer también la estimable colaboración de la Asociación Oncológica de Extremadura delegación de Coria, que llevará a cabo, tanto antes del inicio de la prueba como al finalizar, una campaña de sensibilización sobre la prevención del cáncer de piel, en el stand que se ubicará en la zona de recepción de los participantes.
La alcaldesa, Almudena Domingo, animó a disfrutar de esta apasionante jornada y espera que todo salga perfecto, como en años anteriores. "Es mucho el trabajo y esfuerzo que se pone en esta prueba, que se traduce en un día de convivencia con familiares y amigos", afirmó. Además, la primer edil anima a todos los vecinos y visitantes que no participan, a que vayan a animar y también a disfrutar del programa de actividades paralelas en el río Alagón.
Cabe recordar que este evento forma parte del Circuito de Aguas Dulces desarrollado por la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, se ha consolidado como una de las pruebas deportivas de turismo activo más importante de la provincia de Cáceres.
- Primer herido grave en los Sanjuanes de Coria: un joven de 25 años sufre una cogida de un toro sobrero
- Las fiestas del toro de Coria dejan un nuevo herido de gravedad y otro leve
- Pescueza recibe más de cien solicitudes de ciudadanos de grandes ciudades para vivir allí su vejez
- La 'Basi' de Coria': 'Echo de menos vender helados en las calles, cogería el carrito otra vez
- Familias de Coria muestran su queja por los problemas que a diario les ocasiona la falta de un Centro de Día
- El toro de la Peña La Geta pone el colofón a las fiestas de San Juan 2026 en Coria
- Tres personas sufren heridas durante la lidia del toro de la madrugada en los Sanjuanes de Coria
- Los Sanjuanes 2026 de Coria arrancan con el traslado de bueyes y con la 'Vaca de la Rana'