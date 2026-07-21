Coria se prepara para su gran aventura de naturaleza y deporte con el Descenso del río Alagón para el día 26

La ciudad de Coria ya está preparada para la celebración del XVII Descenso del río Alagón, que tendrá lugar el próximo domingo, 26 de julio. Un evento en el que están servidas las emociones, las experiencias únicas y el desafío a las corrientes.

Este año, como en ediciones anteriores, habrá una distancia larga de 18,8 kilómetros, cuyo recorrido transcurre desde el Puente de la Macarrona (Riolobos) hasta el Puente de Hierro de Coria, y otra corta, de 7,5 kilómetros, con salida desde el avituallamiento hasta el Puente de Hierro.

Además, habrá un interesante programa de actividades complementarias. Entre estas actividades, todas ellas de turismo activo, se encuentran: paseos en zodiac, paddle surf, rapel, tirolinas y un castillo hinchable. Esta programación de actividades tendrá lugar en el tramo del puente de Hierro y el nuevo de Coria, será gratuita y para todas las edades.

Desde el Ayuntamiento de Coria se quiere agradecer también la estimable colaboración de la Asociación Oncológica de Extremadura delegación de Coria, que llevará a cabo, tanto antes del inicio de la prueba como al finalizar, una campaña de sensibilización sobre la prevención del cáncer de piel, en el stand que se ubicará en la zona de recepción de los participantes.

La alcaldesa, Almudena Domingo, animó a disfrutar de esta apasionante jornada y espera que todo salga perfecto, como en años anteriores. "Es mucho el trabajo y esfuerzo que se pone en esta prueba, que se traduce en un día de convivencia con familiares y amigos", afirmó. Además, la primer edil anima a todos los vecinos y visitantes que no participan, a que vayan a animar y también a disfrutar del programa de actividades paralelas en el río Alagón.

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Cabe recordar que este evento forma parte del Circuito de Aguas Dulces desarrollado por la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, se ha consolidado como una de las pruebas deportivas de turismo activo más importante de la provincia de Cáceres.