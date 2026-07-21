Cita anual
El festival internacional de teatro de Coria se clausura hoy martes con una representación de ‘El Brujo’
El público podrá asistir a la representación ‘Volar con los pies en el suelo’. La obra comenzará a las once de la noche junto a la catedral
Hoy martes 21 de julio finaliza el Festival Internacional de Teatro ‘Coria Siéntela’ con la actuación de El Brujo’ que subirá al escenario ‘Volar con los pies en el suelo’.
El Brujo es uno de los grandes referentes de la escena española con el cual el público aficionado al teatro podrá disfrutar a partir de las once de la noche en la Puerta del Perdón, junto a la Catedral.
Esta representación pondrá fin al ciclo de actuaciones de este festival que comenzó el día 17 con el espectáculo internacional que destacó por su potente lenguaje visual y una cuidada puesta en escena ‘War Baby’. Durante varios días también han actuado Las Niñas de Cádiz, una de las compañías con mayor proyección del panorama teatral español. El festival está organizado por el ayuntamiento.
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