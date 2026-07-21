Montehermoso costeará los suministros mínimos vitales a familias más vulnerables con casi 33.000 euros

El Ayuntamiento de Montehermoso destinará un importe total de 32.586,16 euros de la anualidad de 2026 para las ayudas que buscan garantizar a los ciudadanos el derecho al acceso a suministros mínimos vitales. Estas ayudas tienen carácter social y asistencial y se encuentran destinadas a garantizar la cobertura de necesidades básicas vinculadas al mantenimiento de la vivienda habitual y a la prevención de situaciones de exclusión social.

Para poder acceder a estas ayudas se deberá de residir en la localidad de Montehermoso con una antigüedad de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

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Los costes que se abonarán serán los relacionados con gastos de energía eléctrica y gas natural y propano, incluyendo la potencia contratada; gastos de agua potable, incluyendo la cuota de servicio, el suministro de agua potable y las tasas; y gastos de alta y reconexión en caso de interrupción por impago del suministro de energía eléctrica y gas natural. Las solicitudes se presentarán en el ayuntamiento con la documentación que se requiere en las bases convocadas.