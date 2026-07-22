El Área de Salud de Coria es finalista en los Premios New Medical Economics 2026

El Área de Salud de Coria ha sido seleccionada como finalista en los Premios New Medical Economics 2026 gracias a dos proyectos que reflejan el compromiso de sus profesionales con la innovación, la promoción de la salud y la humanización de la atención sanitaria.

Así lo ha dado a conocer el ayuntamiento cauriense en una nota en la que ha detallado que las candidaturas reconocen dos iniciativas desarrolladas desde el Área de Salud de Coria.

Por un lado, la Red de Ferias Comunitarias de Salud (entre las que se encuentra la primera edición del evento ‘Coria Salud Fest’) opta al galardón en la categoría de Buenas Prácticas en Atención Primaria, un reconocimiento a un proyecto de innovación social que fomenta la promoción de hábitos de vida saludables a través de la participación ciudadana y el trabajo coordinado entre los distintos agentes del territorio.

Por otro, ‘Aquí florecemos juntas’ ha sido nominada en la categoría de Mejor Labor de Humanización Sanitaria por su estrategia integral de acompañamiento a mujeres con cáncer de mama, basada en una atención cercana, personalizada y multidisciplinar que sitúa a la persona en el centro de la asistencia.

Estas dos nominaciones suponen un reconocimiento al trabajo que desarrolla el Área de Salud de Coria y ponen en valor el esfuerzo y la implicación de sus profesionales para impulsar proyectos innovadores que contribuyen a mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de la población.

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Desde el Ayuntamiento de Coria se anima a participar en la votación de los Premios New Medical Economics 2026, a través del enlace web https://newmedicaleconomics.es/registro-votacion-premios-nme-2026/ , ya que cada voto contribuye a dar visibilidad a estas iniciativas y al compromiso de los profesionales con una sanidad pública de calidad, innovadora y cada vez más humana.