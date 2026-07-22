Abierta al tráfico
Calzadilla renueva el alumbrado y el pavimento de la calle Jacinto Castillo 'El Cabrero'
Los trabajos ejecutados en esta vía han incluido instalación de focos nuevos y renovación del firme con hormigón pulido
El Ayuntamiento de Calzadilla ha finalizado las obras de mejora de la calle Jacinto Castillo ‘El Cabrero’. Estos trabajos ya ejecutados han consistido en la modernización de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua, así como en la renovación completa del pavimento mediante hormigón pulido.
Desde el consistorio se ha anunciado la apertura de la vía pública al paso de personas y vehículos. Asimismo, se ha instalado un foco para mejorar la iluminación de la parte central de la calle. Estas actuaciones se han llevado a cabo dentro del programa Aepsa ‘Garantía de Rentas’, correspondiente a la convocatoria de 2025.
El alcalde, Alejandro Madejón, agradeció la labor de todas las personas que han ejecutado esta obra que ha mejorado el municipio.
- Primer herido grave en los Sanjuanes de Coria: un joven de 25 años sufre una cogida de un toro sobrero
- Las fiestas del toro de Coria dejan un nuevo herido de gravedad y otro leve
- Pescueza recibe más de cien solicitudes de ciudadanos de grandes ciudades para vivir allí su vejez
- La 'Basi' de Coria': 'Echo de menos vender helados en las calles, cogería el carrito otra vez
- Familias de Coria muestran su queja por los problemas que a diario les ocasiona la falta de un Centro de Día
- El toro de la Peña La Geta pone el colofón a las fiestas de San Juan 2026 en Coria
- Tres personas sufren heridas durante la lidia del toro de la madrugada en los Sanjuanes de Coria
- Los Sanjuanes 2026 de Coria arrancan con el traslado de bueyes y con la 'Vaca de la Rana'