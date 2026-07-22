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Abierta al tráfico

Calzadilla renueva el alumbrado y el pavimento de la calle Jacinto Castillo 'El Cabrero'

Los trabajos ejecutados en esta vía han incluido instalación de focos nuevos y renovación del firme con hormigón pulido

Uno de los tramos de la calle que se ha renovado.

Uno de los tramos de la calle que se ha renovado. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Calzadilla

El Ayuntamiento de Calzadilla ha finalizado las obras de mejora de la calle Jacinto Castillo ‘El Cabrero’. Estos trabajos ya ejecutados han consistido en la modernización de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua, así como en la renovación completa del pavimento mediante hormigón pulido.

Desde el consistorio se ha anunciado la apertura de la vía pública al paso de personas y vehículos. Asimismo, se ha instalado un foco para mejorar la iluminación de la parte central de la calle. Estas actuaciones se han llevado a cabo dentro del programa Aepsa ‘Garantía de Rentas’, correspondiente a la convocatoria de 2025.

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El alcalde, Alejandro Madejón, agradeció la labor de todas las personas que han ejecutado esta obra que ha mejorado el municipio.

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