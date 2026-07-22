Infraestructuras
El Parque Almudena Grandes, de Moraleja, moderniza sus instalaciones y juegos infantiles
Renuevan el sistema de riego, se instala caucho y césped artificial y se crea una nueva plataforma de hormigón
El Ayuntamiento de Moraleja ha llevado a cabo diversos trabajos de mejora en el Parque Almudena Grandes que han permitido convertir este lugar en un espacio más agradable. En concreto, según anunció el consistorio, se ha realizado trabajos para la instalación del nuevo sistema de riego.
También la creación de una plataforma de hormigón para los nuevos juegos, la instalación de caucho y césped artificial, y la gravilla en zonas comunes. A ello hay que sumar además la instalación de nuevos juegos que ha sido posible a la Comisión de Festejos 2025 tras la adquisición de los mismos.
Desde el ayuntamiento se destacó el trabajo en colaboración con un colectivo como es la Comisión SBV 2025 que ha donado fondos en adquirir juegos infantiles.
- Primer herido grave en los Sanjuanes de Coria: un joven de 25 años sufre una cogida de un toro sobrero
- Las fiestas del toro de Coria dejan un nuevo herido de gravedad y otro leve
- Pescueza recibe más de cien solicitudes de ciudadanos de grandes ciudades para vivir allí su vejez
- La 'Basi' de Coria': 'Echo de menos vender helados en las calles, cogería el carrito otra vez
- Familias de Coria muestran su queja por los problemas que a diario les ocasiona la falta de un Centro de Día
- El toro de la Peña La Geta pone el colofón a las fiestas de San Juan 2026 en Coria
- Tres personas sufren heridas durante la lidia del toro de la madrugada en los Sanjuanes de Coria
- Los Sanjuanes 2026 de Coria arrancan con el traslado de bueyes y con la 'Vaca de la Rana'