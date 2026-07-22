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Infraestructuras

El Parque Almudena Grandes, de Moraleja, moderniza sus instalaciones y juegos infantiles

Renuevan el sistema de riego, se instala caucho y césped artificial y se crea una nueva plataforma de hormigón

Integrantes de la Comisión de Festejos 2025, en el parque.

Integrantes de la Comisión de Festejos 2025, en el parque. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Moraleja

El Ayuntamiento de Moraleja ha llevado a cabo diversos trabajos de mejora en el Parque Almudena Grandes que han permitido convertir este lugar en un espacio más agradable. En concreto, según anunció el consistorio, se ha realizado trabajos para la instalación del nuevo sistema de riego.

También la creación de una plataforma de hormigón para los nuevos juegos, la instalación de caucho y césped artificial, y la gravilla en zonas comunes. A ello hay que sumar además la instalación de nuevos juegos que ha sido posible a la Comisión de Festejos 2025 tras la adquisición de los mismos.

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Desde el ayuntamiento se destacó el trabajo en colaboración con un colectivo como es la Comisión SBV 2025 que ha donado fondos en adquirir juegos infantiles.

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