El Ayuntamiento de Calzadilla pide más civismo tras detectarse vertidos de aceite en la vía pública

El Ayuntamiento de Calzadilla ha denunciado vertidos incívicos que ha detectado, una vez más, con vertidos de aceite junto a los contenedores de la calle Coria. Desde el ayuntamiento se ha explicado que esta situación «supone un riesgo para las personas que transitan por la zona o depositan allí sus residuos, además de generar suciedad y dificultar las labores de limpieza». Por ello, el consistorio recuerda que este tipo de vertidos no se contempla como una forma adecuada de depósito de residuos en la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, pudiendo dar lugar a las responsabilidades que, en su caso, correspondan.

Por ello, desde el ayuntamiento apelan a la responsabilidad individual para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. «Mantener Calzadilla limpio y seguro es una responsabilidad compartida. Gracias por vuestra colaboración», dijo el alcalde, Alejandro Madejón.

Precisamente, hace unas semana, el ayuntamiento también hizo un llamamiento en el ámbito de la limpieza viaria y recordó que todos los vecinos y vecinas que deseen depositar restos de poda, escombros u otros residuos, es necesario avisar previamente al ayuntamiento, pudiendo depositarlos en el Punto Limpio ubicado próximo a la Laguna de “Los Mártires”.

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Además, el municipio cuenta con un servicio de recogida mensual de enseres y voluminosos, prestado a través de la Mancomunidad, que está a disposición de todos. "Los vertidos incontrolados es una cuestión de responsabilidad individual que repercute directamente en la limpieza y la imagen de nuestro pueblo. Agradecemos la colaboración de todos para que este tipo de situaciones no se repitan", señalaron desde el ayuntamiento.