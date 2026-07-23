Para el ejercicio 2026
El Ayuntamiento de Perales del Puerto reactiva el asociacionismo con 7.000 euros para subvenciones
Los beneficiarios serán asociaciones sin ánimo de lucro y clubes deportivos. Entre otros fines se busca impulsar la actividad local
El Ayuntamiento de Perales del Puerto destina 7.000 euros a subvenciones para las asociaciones sin ánimo de lucro y clubes deportivos del municipio. Estas ayudas tienen como objetivo apoyar la actividad del tejido asociativo y fomentar iniciativas que contribuyan al desarrollo social, cultural, deportivo y vecinal del municipio.
El plazo de solicitud ya está abierto y las peticiones se presentarán en el registro general del ayuntamiento. Entre otros fines se pretende el fomento del asociacionismo juvenil, de mujeres o de mayores que fomenten la participación ciudadana. También el de carácter cultural, religioso y del sistema educativo; así como la actividad de aquellas asociaciones relacionadas con actividades económicas y profesionales
Para percibir la subvención será necesario presentar al ayuntamiento, la siguiente documentación: instancia suscrita por la personas beneficiaria dirigida al alcalde, solicitando el pago anticipado de la subvención, indicando el número de cuenta al cual se haya de efectuar la transferencia.
El proyecto anual de actividades (en el que se especifique, al menos, dos actividades que repercutan o estén dirigidas a toda la población de Perales del Puerto de manera general, no sólo dirigidas hacia sus socios) o, en su caso, el proyecto de organización de actividades específicas (que permitan la participación de la población). Las actividades no estarán ejecutadas o solamente ejecutadas parcialmente.
Respecto al contenido del proyecto deberá de reflejar la identificación de la Asociación o club solicitante y de su responsable. Nombre y descripción del proyecto y justificación de su adecuación para el cumplimiento del objeto social de la Asociación o club. Colectivos destinatarios y número de participantes. Temporalización de las Actividades. Presupuesto y medios de financiación. Resultado de la valoración global y propuesta de trabajo para el futuro.
- Primer herido grave en los Sanjuanes de Coria: un joven de 25 años sufre una cogida de un toro sobrero
- Las fiestas del toro de Coria dejan un nuevo herido de gravedad y otro leve
- Pescueza recibe más de cien solicitudes de ciudadanos de grandes ciudades para vivir allí su vejez
- La 'Basi' de Coria': 'Echo de menos vender helados en las calles, cogería el carrito otra vez
- Familias de Coria muestran su queja por los problemas que a diario les ocasiona la falta de un Centro de Día
- El toro de la Peña La Geta pone el colofón a las fiestas de San Juan 2026 en Coria
- Tres personas sufren heridas durante la lidia del toro de la madrugada en los Sanjuanes de Coria
- Los Sanjuanes 2026 de Coria arrancan con el traslado de bueyes y con la 'Vaca de la Rana'