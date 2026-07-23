El Ayuntamiento de Perales del Puerto reactiva el asociacionismo con 7.000 euros para subvenciones

El Ayuntamiento de Perales del Puerto destina 7.000 euros a subvenciones para las asociaciones sin ánimo de lucro y clubes deportivos del municipio. Estas ayudas tienen como objetivo apoyar la actividad del tejido asociativo y fomentar iniciativas que contribuyan al desarrollo social, cultural, deportivo y vecinal del municipio.

El plazo de solicitud ya está abierto y las peticiones se presentarán en el registro general del ayuntamiento. Entre otros fines se pretende el fomento del asociacionismo juvenil, de mujeres o de mayores que fomenten la participación ciudadana. También el de carácter cultural, religioso y del sistema educativo; así como la actividad de aquellas asociaciones relacionadas con actividades económicas y profesionales

Para percibir la subvención será necesario presentar al ayuntamiento, la siguiente documentación: instancia suscrita por la personas beneficiaria dirigida al alcalde, solicitando el pago anticipado de la subvención, indicando el número de cuenta al cual se haya de efectuar la transferencia.

El proyecto anual de actividades (en el que se especifique, al menos, dos actividades que repercutan o estén dirigidas a toda la población de Perales del Puerto de manera general, no sólo dirigidas hacia sus socios) o, en su caso, el proyecto de organización de actividades específicas (que permitan la participación de la población). Las actividades no estarán ejecutadas o solamente ejecutadas parcialmente.

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Respecto al contenido del proyecto deberá de reflejar la identificación de la Asociación o club solicitante y de su responsable. Nombre y descripción del proyecto y justificación de su adecuación para el cumplimiento del objeto social de la Asociación o club. Colectivos destinatarios y número de participantes. Temporalización de las Actividades. Presupuesto y medios de financiación. Resultado de la valoración global y propuesta de trabajo para el futuro.