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Cultura

El Cineclub de la Asociación Cultural ‘Bufón Calabacillas’ continúa el domingo en Coria

Proyectará la película 'Tiburón' a partir de las 22.45 horas junto a la catedral

Público en una de las proyecciones realizadas por el Cineclub.

Público en una de las proyecciones realizadas por el Cineclub. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El próximo domingo día 26 tendrá lugar una nueva sesión del CineClub al aire libre, una iniciativa cultural organizada por la Asociación Cultural Bufón Calabacillas. Será a las 22.45 horas, en la Puerta del Perdón de la Catedral de Coria, con entrada libre hasta completar aforo.

En esta ocasión, el público podrá disfrutar de la proyección de ‘Tiburón’, la emblemática película dirigida por Steven Spielberg, considerada uno de los grandes clásicos de la historia del cine y una de las producciones más influyentes del género del suspense.

La película narra la historia de un pequeño municipio costero que ve alterada su tranquilidad tras una serie de ataques de un tiburón.

El Ayuntamiento de Coria mantiene así su colaboración con la Asociación Cultural Bufón Calabacillas en el desarrollo de iniciativas que enriquecen la programación cultural del verano y contribuyen a dinamizar el centro histórico de la ciudad, acercando la cultura a vecinos y visitantes.

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El Cineclub trata de s seguir un patrón parecido al de programas de éxito como «¡Qué grande es el cine» o «Versión original»; donde además se fomentan los coloquios entre los socios y público.

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