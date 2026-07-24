Calzadilla ofrece magia, ruta nocturna, cine y un parque acuático en su programación de Verano 2026

El Ayuntamiento de Calzadilla ha programado numerosas actividades para el Verano 2026 a través del servicio de dinamización deportiva de la Mancomunidad Valle del Alagón y la oficina de Igualdad. El programa incluye para el domingo día 26 un espectáculo de magia 'Dani Dan’, en la casa de la cultura a las 22.00 horas. El martes día 28 se desarrollará una ruta nocturna a partir de las 22.00 horas.

En el mes de agosto se intensificarán las actividades desde el día 1 con castillos hinchables y la fiesta de la espuma. En días sucesivos y hasta el día 16 se ofrecerá cine de verano, una actuación de baile y de los niños y niñas de la ludoteca, un concurso de triples y tiros en el pabellón municipal de deportes. Además de todo ello, habrá teatro familiar en el parque municipal Las Eras. El día 8 tendrá lugar otro de los eventos más esperados como es Calzadilla Summer Party 2.0 desde las doce de la noche hasta las seis de la madrugada.

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El resto de la programación incluirá, en colaboración con Lagarto BTT, la I Quedada Cicloturista Lagartina el 9 de agosto. El programa también incluye un taller de autoestima y empoderamiento, demostración de baile de jotas, un refrescante parque acuático y la carrera popular 'El lagarto'.