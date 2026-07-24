Organiza ayuntamiento
Calzadilla ofrece magia, ruta nocturna, cine y un parque acuático en su programación de Verano 2026
A partir del domingo día 26 el mago Dani Dan ofrecerá un espectáculo y el martes se podrá practicar senderismo por la noche
El Ayuntamiento de Calzadilla ha programado numerosas actividades para el Verano 2026 a través del servicio de dinamización deportiva de la Mancomunidad Valle del Alagón y la oficina de Igualdad. El programa incluye para el domingo día 26 un espectáculo de magia 'Dani Dan’, en la casa de la cultura a las 22.00 horas. El martes día 28 se desarrollará una ruta nocturna a partir de las 22.00 horas.
En el mes de agosto se intensificarán las actividades desde el día 1 con castillos hinchables y la fiesta de la espuma. En días sucesivos y hasta el día 16 se ofrecerá cine de verano, una actuación de baile y de los niños y niñas de la ludoteca, un concurso de triples y tiros en el pabellón municipal de deportes. Además de todo ello, habrá teatro familiar en el parque municipal Las Eras. El día 8 tendrá lugar otro de los eventos más esperados como es Calzadilla Summer Party 2.0 desde las doce de la noche hasta las seis de la madrugada.
El resto de la programación incluirá, en colaboración con Lagarto BTT, la I Quedada Cicloturista Lagartina el 9 de agosto. El programa también incluye un taller de autoestima y empoderamiento, demostración de baile de jotas, un refrescante parque acuático y la carrera popular 'El lagarto'.
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