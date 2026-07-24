Infraestructuras
El nuevo proyecto de la casa de la cultura de Coria incluye una reforma integral
El edificio pasará de 250 a 400 butacas, tendrá rampas y accesos adaptados, nuevos aseos, camerinos y sistema eléctrico y de climatización moderno
El Ayuntamiento de Coria ha aprobado, en un pleno municipal extraordinario, el proyecto de reforma de la Casa de la Cultura, “un paso decisivo para hacer realidad una de las actuaciones más importantes en esta legislatura”, explicó la alcaldesa, Almudena Domingo. De esta manera, el consistorio da luz verde a la documentación técnica que permitirá iniciar el siguiente procedimiento administrativo: la licitación de las obras, con la que se podrá adjudicar la ejecución de esta actuación.
La reforma de la Casa de Cultura supone, dijo, una inversión estratégica, con el objetivo de modernizar y mejorar uno de los principales espacios destinados a actividades del municipio. El proyecto permitirá adaptar las instalaciones a las necesidades actuales, mejorando su funcionalidad, accesibilidad y eficiencia.
De esta forma, el ayuntamiento continuará trabajando para que, una vez completado el proceso de licitación, las obras puedan comenzar en el menor plazo posible. Las tareas consistirán en la ampliación del auditorio; que pasará de las 250 butacas actuales a las 400, se mejorará la movilidad mediante rampas y accesos adaptados, así como la creación de nuevos aseos y camerinos.
Se trabajará en la actualización de todas las instalaciones eléctricas y de climatización, adaptadas a las nuevas necesidades funcionales y cumpliendo con los estándares de eficiencia energética. También habrá nuevos espacios funcionales, como aulas formativas, taquilla, vestíbulos, terrazas, almacenes y zona técnica para servidores, además de medidas de protección contra incendios, adecuadas ya al nuevo aforo y su distribución.
Almudena Domingo explicó que la plaza de la Solidaridad, espacio en el que se ubica el edificio, también se verá modificado, y esto será mediante un concurso de ideas, a través del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, que hará mejorar el entorno.
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