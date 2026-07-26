La Feria Rayana, ejemplo de concordia y entendimiento entre España y Portugal

La localidad portuguesa de Idanha-a-Nova es este año la sede de la Feria Raiana/Rayana, que arrancó el miércoles bajo el lema “Um povo com identidade própria”, y que reúne, hasta el domingo 26 de julio a representantes de los sectores empresariales, culturales, patrimoniales o gastronómicos de Extremadura y de la Beira Baixa.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado de la presidenta de la Cámara Municipal de Idanha-a-Nova, Elza Maria Martins Gonçalves, y del alcalde de Moraleja, la localidad extremeña que acoge, alternativamente, junto al municipio portugués, esta feria, Julio César Herrero, ha inaugurado la 26 edición. Lo ha hecho con un llamamiento a los gobiernos español y portugués, “recordándoles que la gente de La Raya, los hombres y mujeres que viven en La Raya, tienen los mismos derechos que los que viven en Madrid o Lisboa, en Barcelona o en Oporto, por lo que pedimos que no tomen decisiones en función de la cantidad de gente o de votos que hay en un territorio, sino en función de las necesidades y las realidades”.

Morales ha destacado este encuentro como “la mayor muestra de concordia yentendimiento de un territorio, que tiene una potencialidad enorme y en que hemos de trabajar el sector privado, empresarial y las administraciones de manera conjunta para que se pueda seguir viviendo en estos municipios”.

Durante cinco días, la feria acoge más de 200 expositores comerciales, agroalimentarios, artesanales e institucionales, mostrando los recursos de esta zona transfronteriza. Además, se realizan degustaciones, se desarrollan talleres y se puede disfrutar de pasacalles, actuaciones y conciertos.

Nuevos retos

A estas actividades se suman, un año más, las jornadas técnicas en torno a la cooperación transfronteriza. Ha sido en este marco en el que la vicepresidente primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha participado este jueves en el encuentro titulado “Tajo Internacional: Un territorio, un destino”.

En su intervención en el panel “El territorio existe, pero ¿existe un verdadero destino turístico común?”, la vicepresidenta ha destacado el trabajo transfronterizo que ya vienen impulsando ambos territorios, como el desarrollo de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza compartida entre la provincia de Cáceres y freguesías de los concejos de Idanha-a-Nova, Castelo Branco o Vila Velha de Ródão, así como senderos transfronterizos en la Vía de la Estrella, la señalización del GR22 entre Sierra de Gata, Las Hurdes y la Red de Aldeas Histórica de Portugal, además de la creación de una Red de Aldeas Históricas de la Raya Cacereña.

Ahora, a su juicio, “el mayor desafío que tenemos es convertir nuestros recursos en experiencias organizadas, comercializables y reconocibles bajo una marca común, porque nuestra experiencia, desde la diputación, es que los mercados internacionales, como el asiático, se interesan de manera especial por ofertas de viajes que incluyen España y Portugal, es un destino muy valorado por los turoperadores”.

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Así, con esta jornada se invita a la reflexión y al debate sobre el futuro del turismo en el territorio transfronterizo del Tajo Internacional, a cuyo desarrollo, ha incidido Gutiérrez, contribuirá “la construcción del esperado puente entre Cedillo y Montalvão y la conexión entre la EX-A1 extremeña y el IC31 portugués, porque supondrán la apertura definitiva de un espacio históricamente mal conectado, impulsando el desarrollo económico de La Raya entre Cáceres y Portugal, lo que hará que el turismo también se beneficie de ello”.