Adesval impulsa 600.000 euros en ayudas para nuevos proyectos con miras a fijar población en la comarca

La Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval), que tiene su sede en Coria, ha abierto la II Convocatoria de Ayudas Leader a proyectos no productivos con una dotación económica de 600.000 euros. Esto en el marco de la EDLP de Adesval, 2023-2027. Dentro de una línea de ayudas destinadas a entidades locales, ayuntamientos y mancomunidades de la comarca Valle del Alagón. Precisamente, en estos días, ha tenido lugar una reunión informativa para solucionar dudas sobre los trámites a seguir con representantes de entidades posibles destinatarias de estas ayudas.

Estas ayudas contemplan varias líneas de actuaciones. Por un lado, servicios básicos para la economía y la población rural; por otro, Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural; y, finalmente, Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica. Los beneficiarios serán 27 municipios del Valle del Alagón. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de julio.

El presidente de Adesval, Diego Astasio, explicó que el objetivo de estas ayudas es "redistribuir la riqueza y apoyar el mundo rural para sentar población y contribuir al reto demográfico que es uno de los principales problemas que tenemos en el mundo rural hoy día".

En total, explicó que se ha puesto a disposición de los tres sectores en la comarca 1.800.000 euros en ayudas Leader de los cuales ya se cerró la convocatoria del sector productivo a la cual se han presentado más de 40 proyectos por más de 4 millones de euros.

Asamblea general

Por otro lado, el 23 de julio tuvo lugar la Asamblea general ordinaria de Adesval en el Hotel San Cristóbal de Coria. Es un acto de participación muy importante en el que se informa y se recogen propuestas de los asociados, como ha sido la demanda de mayor presupuesto dado el dinamismo inversor del Valle del Alagón. La comarca tiene 27 municipios, dos mancomunidades y una población que supera los 36.000 habitantes.

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La buena marcha de la asociación fue destacada por su presidente, tanto por el cierre del programa anterior, como en el inicio de este nuevo periodo.