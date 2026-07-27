Organiza ayuntamiento
El ‘Agosto Turístico’ llenará Coria de actividades y espectáculos todo el mes
Uno de los eventos más esperados en el Mercado de las Velas la noche del día 12. Al día siguiente el casco histórico se llenará de la mejor artesanía
El Ayuntamiento de Coria ha presentado la programación de ‘Agosto Turístico 2026’, una de las citas más importantes del calendario estival de la ciudad, que vuelve a convertir a Coria en un referente cultural, turístico y de ocio durante todo el mes de agosto.
La alcaldesa, Almudena Domingo, han dado a conocer una programación diseñada para todos los públicos, en la que se combinan música, patrimonio, deporte, tradición, espectáculos y actividades al aire libre, con el objetivo de dinamizar la ciudad, impulsar el comercio local y atraer a visitantes.
Uno de los grandes protagonistas es el Festival Internacional de Guitarra de Coria, que este año celebra su vigesimonovena edición, del 1 al 8 de agosto. El evento cuenta con un cartel que reúne a destacados artistas nacionales e internacionales, con el concierto inaugural de Miguel Ríos, cuyas entradas se pueden conseguir en la página web enterticket.es.
El folklore internacional también tendrá un papel destacado con la celebración del Festival ‘Pueblos del Mundo’, los días 7 y 8 de agosto, que reunirá a agrupaciones procedentes de diferentes lugares, como Salamanca, Toledo o Kazajistán, compartiendo escenario con la Asociación de Coros y Danzas “Savia Viva” de Coria. Un año más, el Mercado de las Velas volverá a transformar el casco histórico en la noche del 12 de agosto en un gran escenario iluminado por miles de velas, acompañado de música en directo, en las plazas del recinto de intramuros.
Al día siguiente, en la mañana del 13 de agosto, jornada del ‘Jueves Turístico’, uno de los eventos más emblemáticos del verano cauriense, ofrecerá una intensa programación con pasacalles, teatro de calle, exhibiciones de aves rapaces, paseos en burros, música, animación y actividades familiares repartidas por todo el casco histórico. El resto de espectáculos se irán desarrollando a lo largo de todo el mes de agosto.
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