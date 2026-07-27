Aprobado en pleno
Torrejoncillo suma dos inmuebles al patrimonio público que destinará a viviendas de interés social
Se encuentran en la pedanía, Valdencín, y son edificaciones que se construyeron en el año 1975
El Ayuntamiento de Torrejoncillo ha incorporado 2 viviendas al patrimonio público del suelo municipal tras acuerdo del pleno de fecha 10 de julio de 2026 en relación con el expediente de incorporación de bienes al patrimonio público del suelo. Este acuerdo contempla incorporar dos inmuebles municipales descritos en el presente acuerdo al Patrimonio Público de Suelo del Ayuntamiento de Torrejoncillo, quedando adscrita a dicho patrimonio separado a los efectos de su régimen de gestión, destino y, en su caso, disposición conforme a las determinaciones que resulten legalmente procedentes.
Uno de los inmuebles se encuentra ubicado en la plaza Cáceres, de la pedanía Valdecín, número 10, inmueble urbano de uso residencial, construido en el año 1975, con 100 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 325 metros.
El segundo inmueble sito en plaza Cáceres, también en Valdecín), ubicado en el número 11y construido en 1975. Está integrado por un almacén y dos viviendas (planta baja y primera), con una superficie construida total de 140 metros cuadrados sobre parcela de 232 metros.
En el acuerdo se incluye también la declaración del destino de los inmuebles a vivienda social o de promoción pública, afectándola a una finalidad residencial de interés social en el marco de las políticas públicas municipales de vivienda, con el alcance propio del destino de los bienes integrados en el Patrimonio Público de Suelo. Todo ello conforme a los límites y condiciones que resulten exigibles cuando el destino sea residencial y/o se encuentre vinculado a algún régimen de protección pública, incluyendo, cuando proceda, limitaciones de precio máximo en los términos legalmente previstos.
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