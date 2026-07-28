El Ayuntamiento de Pescueza, premio de Discapacidad Reina Letizia 2026

El Ayuntamiento de Pescueza está de enhorabuena tras ser reconocido con una Mención Especial del Jurado en los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia 2026, otorgados por el Real Patronato sobre Discapacidad. Con apenas 150 habitantes, Pescueza "demuestra que el tamaño del pueblo no importa cuando la voluntad de cuidar a sus vecinos y garantizar la accesibilidad universal es gigante.

Un modelo ejemplar de comunidad vecinal, innovación social y compromiso con la autonomía personal", señalan desde el consistorio que felicitó a todo el equipo municipal y a cada uno de sus vecinos y vecinas por este reconocimiento tan merecido.

El concejal de Mayores en el Ayuntamiento de Pescueza, José Vicente Granado, manifestó que frente a las soluciones tradicionales que actúan únicamente desde fuera, "nosotros mostramos cómo es posible revitalizar los pueblos desde dentro, situando a la comunidad en el centro, reconstruyendo la confianza y demostrando que la mejor forma de cuidar a un territorio es cuidando y activando a la propia comunidad".

Este municipio de la comarca del Valle del Alagón es ejemplo y referente en el cuidado de los mayores. De hecho, lleva años desarrollando el proyecto «Quédate con Nosotr@s», una iniciativa que busca mantener a las personas mayores en su hogar y evitar su ingreso en instituciones.

Este proyecto, que comenzó en 2011, es gestionado por la Asociación Amigos de Pescueza y cuenta con la participación activa de la comunidad. Su fin es proporcionar atención integral, incluyendo servicios de ayuda a domicilio, centros de día y actividades comunitarias, para garantizar que los mayores se sientan cómodos y apoyados.

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Ahora, sigue apostando fuerte y proyecta vivienda domotizadas para nuevos vecinos. De hecho, ya ha recibido más de cien solicitudes de toda España de personas interesadas en vivir en Pescueza.