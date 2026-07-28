Calzadilla inicia las obras para crear más nichos y columbarios en el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Calzadilla ha iniciado las obras de construcción de nuevos nichos y columbarios en el cementerio municipal. Los trabajos han comenzado en esta semana y tienen como objetivo ampliar la capacidad del cementerio.

En concreto, incrementando el número de nichos disponibles y habilitando nuevos espacios para el depósito de cenizas, con el fin de dar respuesta a las necesidades presentes y futuras del municipio.

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Durante la ejecución de los trabajos, que se desarrollarán en el interior del recinto, podrán producirse pequeñas afecciones puntuales al tránsito por determinadas zonas del cementerio. Desde el consistorio se ruega comprensión y colaboración durante el desarrollo de las obras que pretenden mejorar y ampliar el camposanto.