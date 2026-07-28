Normativa
Moraleja incluye en la ordenanza de convivencia sanciones leves en limpieza y actos vandálicos
Las cuantías van desde los 100 hasta los 300 euros y también afectan a la instalación de vallas y carteles sin autorización
El Ayuntamiento de Moraleja ha aprobado una modificación de la ordenanza municipal de seguridad y convivencia en el espacio público con la introducción de un apartado que recoge sanciones leves que van de los 300 hasta los 100 euros en distintos ámbitos. Entre éstos, las conductas relacionadas con todo tipo de pintadas y otras expresiones gráficas.
Por ejemplo, se sancionará la colocación sin autorización municipal de carteles, vallas o cualquier otra forma de publicidad en edificios e instalaciones municipales con 200 euros. Igualmente, se hace mención a la limpieza pública como consecuencia del uso común general de los ciudadanos.
En este apartado se detalla que no se pueden depositar en papeleras los residuos sólidos de pequeño tamaño y en caso de incumplimiento la sanción será de 100 euros. Igualmente, no se podrá depositar en contenedores los residuos sólidos, ni verter a la vía pública cualquier tipo de residuos y partículas derivadas de limpieza de cualquier clase de objeto.
También el deterioro, uso agresivo o inadecuado de los bienes y espacios públicos tendrá su sanción, así como el suministro y consumo de bebidas alcohólicas en espacios no permitidos. La modificación abarca otras áreas, todo ello con el fin de garantizar una adecuada convivencia cuidadana.
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