Inmueble en desuso
El antiguo Cine Osuna de Montehermoso, mira ya a su demolición
El ayuntamiento aprueba una partida de casi 59.000 euros financiados con remanentes para actuar en el edificio
El Ayuntamiento de Montehermoso ha aprobado, de manera definitiva, la modificación de créditos para obras de demolición del antiguo Cine Osuna, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales. El importe asciende a 58.280 euros dentro del ámbito de 'Administración General de Cultura. Edificios y otras construcciones'.
Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Montehermoso adquirió el antiguo Cine Osuna por un importe total de 100.000 euros. Esta adquisición, según detallaron desde el consistorio, se realizó gracias a una subvención y de este modo se cumple uno de los compromisos del equipo de gobierno local como es revitalizar espacios y barrios.
Tras la adquisición, el gobierno municipal se puso a trabajar en el proyecto de remodelación con el fin de iniciar las obras en este año 2026. Precisamente, el pasado mes de junio el ayuntamiento impulsó un encuentro con los jóvenes del IES Gabriel y Galán del municipio con el fin de que aportaran sus ideas para comenzar a elaborar el proyecto de remodelación del cine Osuna, fomentando así la participación ciudadana.
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