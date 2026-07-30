Educación
El Ayuntamiento de Ceclavín otorgará ayudas en material escolar y pueden solicitarse hasta octubre
Los beneficiarios serán alumnos de distintos niveles de enseñanza y podrán recibir chándal deportivo, así como cuadernos, entre otros recursos
El Ayuntamiento de Ceclavín ha aprobado, de manera definitiva, la modificación base de ejecución del presupuesto municipal de 2026 y que contempla ayudas en material escolar.
Podrán ser beneficiarios los alumnos empadronados en Ceclavín que cursen sus estudios de Educación Infantil, Primaria o Secundaria y FP Básica en los centros educativos de este municipio, así como, aquellos alumnos empadronados en el municipio que estén cursando Bachillerato, Módulos Formativos de Grado medio o superior, FP Básica, enseñanza universitaria y aquellos matriculados en centros de educación especial fuera de la localidad.
El material corresponde a paquetes de folios, gomas de borrar, portaminas, bolígrafos azules, bolígrafos negros, bolígrafos rojos, rotuladores permanentes, carpetas de plástico grandes, caja de clips, grapadora, paquetes de post-it, paquete de fundas de plástico, correctores, cuadernos tamaño folio cuadriculados microperforados, memoria USB, mochila escolar, chándal deportivo, zapatillas deportivas. El plazo para presentar las respectivas solicitudes permanece abierto hasta el 10 de octubre.
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