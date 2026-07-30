El festival internacional de guitarra de Coria se prepara para recibir a Miguel Ríos este sábado

Coria se prepara para vivir este sábado, 1 de agosto, una de las grandes citas musicales del verano con el concierto de Miguel Ríos, encargado de inaugurar el XXIX Festival Internacional de Guitarra «Ciudad de Coria». De esta forma, Miguel Ríos inaugurará la vigésima novena edición del Festival de Guitarra «Ciudad de Coria» con un concierto en la plaza de la Catedral. El veterano artista estará arropado por toda su banda en una actuación que tendrá como telón de fondo uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

La gira de verano de Miguel Ríos está resultando un rotundo éxito de público, como lo demuestra su reciente actuación en el prestigioso Festival Starlite de Marbella. Durante el espectáculo, el cantante de himnos de la música española como «Santa Lucía» o «Bienvenidos» repasará sus grandes éxitos y presentará nuevas canciones que han formado parte de su disco más reciente y de la gira «El Último Vals», con la que ha recorrido los principales teatros del país durante el último año.

Miguel Ríos se encuentra en un extraordinario momento de su carrera y continúa siendo una de las figuras más importantes de la escena musical nacional. Su trayectoria, que se remonta a la década de los 60, está marcada por una carrera llena de éxitos y una discografía que forma parte de la historia de la música española.

El espectáculo comenzará a las 22.00 horas en la plaza de la Catedral de Coria. La organización instalará una taquilla física en el acceso al recinto a partir de las 20.00 horas, donde se podrán adquirir entradas. La apertura de puertas y el acceso al recinto serán a partir de las 21.00 horas.

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Las entradas tendrán un precio único de 41,80 euros, en silla y sin numerar. Asimismo, quienes deseen adquirirlas de forma anticipada pueden hacerlo a través de la plataforma online enterticket.es, aunque se recomienda adquirirlas con antelación.