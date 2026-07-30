Moraleja renovará 500 metros de la red de abastecimiento en una de las vías principales

El Ayuntamiento de Moraleja ha comenzado los trabajos del proyecto que contempla la renovación total de la red de abastecimiento entre la calle Luis de Morales y la calleja de Los Molinos.

Los trabajos consistirán en la instalación de un total de 466 metros de tubería de polietileno, 37 acometidas y cinco bocas de riego.

La inversión que se realizará, según detalló el ayuntamiento, ascenderá a 32.276 euros y se ejecutará mediante acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa concesionaria Acciona Aguas.

Estas mejoras se suman a otras ejecutadas también en este año y que permitieron actuar en la avenida Extremadura. En esta travesía principal se renovó el tramo de acerado desde la avenida Constitución hasta calle San Cristóbal.

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Un acerado en el que se renovaron las redes de agua, se ampliaron acerados para dar prioridad al peatón y se adaptó a la accesibilidad.