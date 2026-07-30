El novillero de Coria, Jorge Hurtado, irrumpe con fuerza en el Circuito de Novilladas de prestigio de 2026

La temporada 2026 está consagrando al cauriense Jorge Hurtado como uno de los nombres propios del escalafón menor. El joven novillero con picadores ha logrado irrumpir con una fuerza incontestable en el circuito de las ferias de mayor prestigio y arraigo del panorama taurino. Se trata de un reconocimiento reservado únicamente a aquellos jóvenes toreros que, por personalidad, capacidad y proyección, demuestran estar preparados para asumir las citas de máxima responsabilidad.

El nombre del espada extremeño figurará de forma inminente en los carteles de los Ciclos Novilleriles más exigentes de la geografía española: San Sebastián de los Reyes, Villaseca de la Sagra, Arganda del Rey, Calasparra, Cadalso de los Vidrios y Arnedo.

A estos escenarios de enorme relevancia se sumará una docena de compromisos más repartidos por distintas provincias españolas. Además, la campaña contará con un importante hito internacional: su presentación con picadores en tierras francesas, que tendrá lugar en la emblemática plaza de Roquefort.

La inclusión de Jorge Hurtado en este exigente circuito de ferias —auténticos altares donde se empiezan a escribir las páginas de las figuras del mañana— ratifica la extraordinaria evolución de su tauromaquia. Un concepto que conjuga pureza y ambición, y que ha despertado una sólida confianza tanto en las empresas como en los aficionados más rigurosos.

Cada tarde de este ilusionante y exigente calendario supondrá una reválida de oro para seguir consolidando una trayectoria que no ha dejado de crecer de forma ascendente desde su debut con los del castoreño.

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Con una temporada repleta de grandes retos, Hurtado afronta este tramo crucial de la campaña con el firme objetivo de dejar su sello en cada plaza y demostrar que está plenamente preparado para competir al más alto nivel frente a los novilleros más destacados del panorama actual.