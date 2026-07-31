Moraleja exhibirá el atractivo de El Chorrerón con una ruta senderista y observación astronómica

La IX Ruta Senderista y Observación Astronómica: Estrellas del Chorrerón, el 1.er Paraje Starlight de Extremadura tendrá lugar el 14 de agosto con un paseo bajo las estrellas en un entorno natural en el término municipal de Moraleja. Esta actividad está impulsada por el ayuntamiento a través de la oficina de turismo.

Comenzará a las nueve de la noche y tendrá el punto de salida en el Parque Fluvial Feliciano Vegas. El precio de inscripción es de 2 euros e incluye seguro. Las plazas son limitadas. El Chorrerón se encuentra a seis kilómetros al sur de Moraleja, dentro del Parque Cultural Sierra de Gata.

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El acceso es sencillo y bien señalizado, ideal para familias, personas mayores y aficionados al senderismo. Un pequeño puente hecho con traviesas de ferrocarril cruza el río Árrago, que forma una cascada en una piscina natural.