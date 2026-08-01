Artes
El XIV Certamen de Dibujo y Pintura al Aire Libre será el 15 de agosto en Coria
Este concurso está organizado por la Asociación Bufón Calabacillas. Además de la de adultos, habrá también una categoría infantil y otra juvenil
La Asociación Cultural ‘Bufón Calabacillas’, en colaboración con el Ayuntamiento de Coria, organiza una nueva edición del Certamen Internacional de Dibujo y Pintura al Aire Libre ‘Bufón Calabacillas’, que celebrará este año su decimocuarta edición el próximo 15 de agosto, consolidándose como una de las citas culturales más destacadas del verano en la ciudad.
Según recogen las bases de la convocatoria, podrán participar en el certamen todos los dibujantes y pintores, españoles o extranjeros, que lo deseen. Asimismo, se convocan las categorías juvenil, para participantes de entre 12 y 17 años, e infantil, destinada a menores de entre 6 y 11 años, además de la de adultos.
Los participantes menores de edad deberán presentar la correspondiente autorización familiar en el momento de la inscripción. El tema del certamen será cualquier vista del paisaje urbano de Coria, sus monumentos, patios, edificios históricos y su entorno, incluyendo la ermita de Nuestra Señora de Argeme, así como cualquier perspectiva exterior en la que aparezca el conjunto histórico de la ciudad. Cada artista podrá elegir libremente el lugar desde el que realizar su obra.
La técnica será libre y los trabajos deberán ejecutarse in situ y del natural sobre un soporte rígido o montado sobre bastidor, sin limitación de tamaño. Como novedad, los participantes podrán realizar la preinscripción online antes de la celebración del certamen, agilizando así el proceso de acreditación el mismo día del concurso.
No obstante, la inscripción definitiva, el sellado y numeración de los soportes se efectuarán en la sede de la Escuela, situada en la calle Sinagoga. Las obras deberán entregarse personalmente en la Escuela de Bellas Artes dentro del horario establecido en las bases. Posteriormente, el jurado procederá a su valoración y hará público el fallo durante la tarde del mismo día.
El certamen repartirá más de una decena de premios.
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