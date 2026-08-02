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Cultura

El cantante granadino Miguel Ríos muestra su lado más reivindicativo en un concierto en Coria

El artista reivindica la paz y critica la xenofobia durante su actuación en el XXIX Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Coria

Un instante del concierto de Miguel Ríos en Coria.

Un instante del concierto de Miguel Ríos en Coria. / E. P. E.

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El Periódico Extremadura

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Cáceres

Miguel Ríos actuó el sábado por la noche en Coria con un concierto que daba paso a la apertura del XXIX Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Coria. Ante la asistencia de algo más de un millar de personas, el cantante hizo un repaso a sus canciones más míticas dentro de su gira 'El último Vals' donde incluyó temas como 'Bienvenidos', 'Santa Lucía', y el 'Himno a la alegría', entre otros. Todo ello en una actuación en la que el artista granadino mostró sobre el escenario su lado más reivindicativo en alusión a temas de actualidad como su rechazo a la prioridad nacional incluida en acuerdos de gobierno de varias comunidades autónomas como Extremadura y Andalucía. También hizo un llamamiento a la paz con su pañuelo de apoyo a Palestina y tuvo muy presente el genocidio en Gaza. 

En algo más de dos horas sin descanso, acompañado por sus músicos, hizo alusión a la diversidad de nacionalidades y enlazó con una reflexión sobre las personas que tienen que huir de sus países, mencionando lo ocurrido en Ceuta y recordando los 67 fallecidos en el mar. 

Entre sus temas más míticos también incluyó el tema 'No estás sola' con clara mención contra la violencia de género. Su concierto dio para eso y mucho más, hasta para reivindicarse cuando recibe insultos del tipo 'rojo de mierda', aseguró.

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También tuvo palabras de apoyo y ánimo a las personas afectadas por los incendios en la noche del sábado en Grimaldo y Casas de Millán. Un concierto que, independientemente de que sus reflexiones dejara gustos para todos, el público aplaudió y bailó hasta el punto de que le gritaron eso de 'otra' 'otra'. Salió y cantó el 'Himno de la alegría'.

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