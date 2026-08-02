Moraleja apuesta por un comercio cercano y una atención personalizada con actividades en la calle

La Asociación de Empresarios Rivera de Gata (Arigata), que preside Casto Pereira y que tiene su sede en Moraleja, ha organizado una nueva edición de ‘El Comercio Sale a la Calle’, una iniciativa enmarcada en la campaña ‘Verano en Ruta: Compra, Disfruta y Gana’. Esta campaña contará con cuatro jornadas intensas. Concretamente, durante cuatro sábados del mes de agosto los comercios participantes acercan sus productos a vecinos, visitantes y turistas, llenando las calles de Moraleja de actividad, ambiente y vida comercial.

Ayer sábado se celebró la primera actividad y se continuará los días 8, 15 y 22 de agosto. Las jornadas se desarrollan de 10.00 a 14.00 horas.

Además, se complementa con actuaciones itinerantes y ayer ya se pudo disfrutar de un espectáculo de fuego y marionetas andantes con Sergio Sánchez Gómez.

La programación se retomará el sábado 8 de agosto con ‘Dark Poetry’, espectáculo de poesía negra itinerante con Poemina Poemina, coincidiendo con el Festival de Novela ‘Gata Negra’.

Durante los sábados 15 y 22 de agosto se continuará disfrutando del comercio en la calle y del mejor ambiente en las zonas comerciales de Moraleja. Desde la asociación se animó a salir a la calle, descubrir los establecimientos y disfrutar comprando en estos. «Pretendemos recordar que detrás de cada establecimiento hay personas y familias que trabajan cada día para ofrecer el mejor servicio», destacó el presidente.

Una actividad celebrada en una campaña anterior. / Cedida

'Verano en rura': Compra, disfruta y gana

De esta manera, comprar y consumir en establecimientos de Moraleja tiene premio. Del 30 de julio al 1 de septiembre se puede participar en la campaña ‘Verano en Ruta: Compra, Disfruta y Gana’ y entrar en el sorteo de 4 vales de compra de 50 euros, para consumir en establecimientos asociados a la Asociación de Empresarios Rivera de Gata.

Además, se repartirán parasoles para coches entre los clientes de los establecimientos participantes, hasta fin de existencias.

¿Cómo participar?

Para participar se debe comprar o consumir en los establecimientos identificados con el cartel de la campaña, rellena los tickets que se entregarán y depositar estos en cualquiera de las urnas disponibles en los establecimientos participantes.

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El sorteo se celebrará el 3 de septiembre en la sede de la Asociación de Empresarios Rivera de Gata. Posteriormente, se contactará telefónicamente con las personas ganadoras para la entrega de los premios. Colabora el ayuntamiento Moraleja y financia la consejería de Economía y Empleo; el Ministerio de Hacienda y Fondos Europeos.