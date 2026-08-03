Coria se prepara para el 'Jueves Turístico' y espera congregar a unas 10.000 personas el 13 de agosto

Coria espera ya con los brazos abiertos su gran fiesta dedicada al turismo y a la artesanía con el ‘Agosto Turístico 2026’, una de las citas más importantes del calendario estival de la ciudad, que vuelve a convertir a Coria en un referente cultural, turístico y de ocio durante todo el mes de agosto, concretamente, el día 13.

La concejal de Turismo, Patricia Parro, destacó que miles de turistas vienen atraídos tanto el día previo por el Mercado de la 'Noche de las Velas' como, al día siguiente, por el mercado grande del 'Jueves Turístico' que reúne gastronomía y artesanía. Ese día se reciben, según datos de la Oficina de Turismo, a unos 10.000 visitantes. Además, en meses anteriores más de 3.500 personas visitaron la ciudad atraídos por el patrimonio histórico artístico local. De estas, más de 200 llegaron de países como Alemania, Francia, Bélgica y Portugal.

"El Jueves Turístico va más allá, no es solo un evento festivo, si no que supone un incremento de la economía local, ya que los visitantes consumen en los comercios de Coria, comen y se alojan en establecimientos de la ciudad", afirmó Patricia Parro.

Una actividad en un Jueves Turístico de una edición anterior. / Cedida

Todo eso en una programación diseñada para todos los públicos, en la que se combina música, patrimonio, deporte, tradición, espectáculos y actividades al aire libre, con el objetivo de dinamizar la ciudad, impulsar el comercio local y atraer a visitantes.

El folklore internacional también tendrá un papel destacado con la celebración del Festival ‘Pueblos del Mundo’, los días 7 y 8 de agosto, que reunirá a agrupaciones procedentes de diferentes lugares, como Salamanca, Toledo o Kazajistán, compartiendo escenario con la Asociación de Coros y Danzas “Savia Viva” de Coria.

Días después, el Mercado de las Velas volverá a transformar el casco histórico en la noche del 12 de agosto en un gran escenario iluminado por miles de velas, acompañado de música en directo y animación en las calles y plazas del recinto amurallado.

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Al día siguiente, en la mañana del 13 de agosto, llegará la intensa jornada con el gran ‘Jueves Turístico’, uno de los eventos más emblemáticos del verano cauriense. Ofrecerá una intensa programación con pasacalles, teatro de calle, exhibiciones de aves rapaces, paseos en burros, música, animación y actividades familiares repartidas por todo el casco histórico. El resto de espectáculos se irán desarrollando a lo largo de todo el mes de agosto.