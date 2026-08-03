La organización del Festival de Guitarra de Coria critica la actitud de Miguel Ríos durante el concierto del sábado

La organización del Festival Internacional de Guitarra ‘Ciudad de Coria’, en su XXIX edición, desea manifestar públicamente su compromiso con los valores que han guiado su trayectoria durante casi tres décadas: el respeto, la convivencia y el disfrute de la música como espacio de encuentro.

A lo largo de estos 29 años, el Festival ha acogido a artistas de reconocido prestigio nacional e internacional, desarrollándose siempre en un clima de cordialidad y respeto mutuo entre público, intérpretes e instituciones.

En relación con el concierto celebrado el pasado 1 de agosto de 2026, protagonizado por Miguel Ríos, la organización expresa su «más enérgico y rotundo rechazo ante las manifestaciones y actitudes mostradas por el propio artista durante su actuación, en tanto que se dirigió de manera directa e injustificada a parte del público en términos despectivos, incurriendo en una falta de respeto y consideración impropia de un escenario y de un evento de esta naturaleza», máxime tratándose de una figura de la relevancia y trayectoria de Miguel Ríos dentro del panorama de la música española.

Asimismo, la organización desea subrayar que el público asistente mantuvo en todo momento una actitud respetuosa, sin que se produjera circunstancia alguna que pudiera justificar esa «intolerable conducta del artista».

Este tipo de comportamientos, añaden, "resulta incompatible con el espíritu del Festival, no tiene cabida en el mismo y contraviene los principios que lo sustentan. El respeto al público es un pilar esencial e irrenunciable de cualquier manifestación cultural, con independencia de las opiniones personales que cada cual pueda tener".

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El Festival Internacional de Guitarra ‘Ciudad de Coria’ reafirma su compromiso de seguir ofreciendo una programación de calidad en un entorno de respeto, profesionalidad y convivencia para todos.