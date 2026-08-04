Una carrera solidaria de 1.363 kilómetros unirá y estrechará lazos entre Coria y Les Herbiers (Francia)

El Ayuntamiento de Coria ha presentado, en el Patio de Cristal, la Carrera Solidaria organizada por la Asociación de Hermanamientos de Coria, una iniciativa que recorrerá los 1.363 kilómetros que separan la localidad francesa de Les Herbiers con Coria, fortaleciendo los lazos de hermanamiento entre ambas ciudades y promoviendo la solidaridad a través del deporte.

La alcaldesa, Almudena Domingo, y la presidenta de la Asociación de Hermanamientos de Coria, María Lozano, han dado a conocer los detalles de esta actividad que se celebrará del 13 al 19 de septiembre.

Durante la presentación, ambas han destacado el carácter humano y solidario del proyecto, que nace con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y recaudar fondos para dos entidades que desarrollan una importante labor social en la comarca. Por un lado, Feafes Salud Mental Coria y, por otro, Aoex Coria (Asociación Oncológica de Extremadura).

Bajo el lema ‘1 euro = 1 kilómetro’, la organización invita a ciudadanos, empresas e instituciones a colaborar con esta iniciativa mediante aportaciones económicas que contribuirán directamente a apoyar el trabajo que realizan ambas asociaciones.

La prueba partirá de Les Herbiers, ciudad francesa hermanada con Coria, y finalizará en la localidad cauriense tras completar un recorrido de 1.363 kilómetros, simbolizando la unión entre ambos municipios y el compromiso compartido con la solidaridad.

La alcaldesa ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la Asociación de Hermanamientos de Coria y ha animado a la ciudadanía a implicarse en esta propuesta, destacando que "esta carrera representa los valores del deporte, la cooperación entre pueblos y el compromiso social de Coria".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Hermanamientos ha explicado que esta iniciativa pretende convertir cada kilómetro recorrido ·en una oportunidad para ayudar, haciendo un llamamiento a la participación de vecinos, empresas y colaboradores para que el proyecto alcance el mayor respaldo posible", dijo.

La Carrera Solidaria cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cáceres y la colaboración del Ayuntamiento de Coria y Caja Almendralejo, entre otras entidades que se han sumado a esta iniciativa.

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Desde la organización se anima a toda la ciudadanía a seguir el desarrollo de la carrera y a colaborar con una acción que une deporte, hermanamiento internacional y solidaridad, convirtiendo cada kilómetro en una ayuda para quienes más lo necesitan.