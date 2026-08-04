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Planificación

Cilleros aprueba el Plan de actuación municipal ante riesgo de incendios forestales

Ha sido elaborado por la empresa Aquaducto Ingenieros y Servicios Extremeños S. L. y aprobado en pleno

Bomberos en una actuación de un incendio en Cilleros, en una imagen de archivo.

Bomberos en una actuación de un incendio en Cilleros, en una imagen de archivo. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Cilleros

El Ayuntamiento de Cilleros ha aprobado el Plan de Actuación Municipal Ante Riesgo de Incendios Forestales. Este tiene la finalidad de conseguir la máxima protección para las personas, los bienes y el medio ambiente que puedan resultar afectados por incendios forestales. Este Plan es un instrumento técnico de planificación y actuación en materia de protección civil e incendios forestales, de carácter organizativo y operativo. El Infocaex es el Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En su apartado 9 se establece, en función de su peligrosidad, los municipios que deben elaborar un plan de actuación municipal ante riesgo de incendio forestal, encontrándose Cilleros en ese listado.

Se justifica por tanto la necesidad de disponer en el municipio de un Plan de Actuación Municipal frente a riesgo de Incendios Forestales, que asegure la intervención eficaz y coordinada de los recursos y medios disponibles de la Administración local necesaria para hacer frente a la emergencia que genera los incendios forestales en este Municipio.

Por el pleno del Ayuntamiento de Cilleros, en sesión extraordinaria de fecha 30 de julio, fue aprobado el Plan elaborado por la empresa Aquaducto Ingenieros y Servicios Extremeños S. L., que ha sido informado favorablemente.

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Dicho Plan se ha concebido como un instrumento operativo de rápida aplicación en el municipio, que permite la previsión del marco orgánico-funcional y todos los mecanismos que faciliten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas, animales y bienes en caso de riesgo de incendio forestal.

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