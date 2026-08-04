El XXVI Mercado Rural de Montehermoso se celebrará el 16 de agosto

El XXVI Mercado Rural Artesano de Montehermoso, que celebrará el ayuntamiento el próximo domingo 16 de agosto en el Parque Municipal Príncipe Felipe, llenará de una gran variedad de artesanía el municipio ese día. Para la edición de este año, se ha elegido una escena costumbrista que forma parte del cuadro ‘Un Mercado en Plasencia’, realizado en 1926 por el pintor Juan Caldera Rebolledo (1897-1946).

Con él se rinde un particular homenaje a los montehermoseños que iban a vender sus mercancías a Plasencia, y que tan bien plasmó en su lienzo el artista extremeño.

Para ese día se realizará una amplia programación que incluirá una gyncana digital, un photocall y el estreno del vídeo ‘Los lobos de Montehermoso’ en la sala de Realidad Virtual de la oficina de turismo.

Por la mañana el público también podrá realizar visitas guiadas a la Torre de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción. Todo ello se complementará con la muestra de oficios artesanos y además habrá talleres como el de creación de anillo en resina.

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El Mercado Rural Artesano se inaugurará a las diez de la mañana y desde el ayuntamiento se animó a asistir.