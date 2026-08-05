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En el Polideportivo

El Club Voleibol Coria organiza el XIV Torneo Voley Playa Ciudad de Coria para este sábado

Esta competición estará dirigida a parejas mixtas de categoría absoluta y la cuota de inscripción será de 20 euros por pareja

Jugadores en una competición en la provincia de Cáceres. Imagen de archivo.

Jugadores en una competición en la provincia de Cáceres. Imagen de archivo. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

coria

El Club Voleibol Coria ya ultima los preparativos de una de sus citas deportivas más esperadas del verano: el XIV Torneo de Vóley Playa Ciudad de Coria, que se celebrará el próximo sábado 8 de agosto. Esta competición estará dirigida a parejas mixtas de categoría absoluta y reunirá a jugadores y jugadoras en una jornada de deporte, convivencia y espectáculo sobre la arena en el polideportivo.

La cuota de inscripción será de 20 euros por pareja. El torneo contará con premios en metálico y trofeos para las dos primeras parejas clasificadas, siempre que se alcance un mínimo de 12 parejas inscritas. En ese caso, el reparto de premios será el siguiente: 1.º Premio: 180 euros y trofeo; 2.º Premio 80 euros y trofeo. En caso de no alcanzarse el número mínimo de participantes, la organización se reserva el derecho de modificar la cuantía de los premios.

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El ayuntamiento colabora en la organización de esta actividad, que vuelve a consolidarse como una de las principales propuestas deportivas del verano en la ciudad, fomentando la práctica del voleibol y la participación de deportistas de toda la comarca y de otras localidades del Valle del Alagón y Gata.

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