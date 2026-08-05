El Festival de Folklore de Coria se celebrará los días 7 y 8 e incluirá a grupos de España y Kazajistán

El Ayuntamiento de Coria, junto con la Asociación Folclórica ‘Savia Viva’; y la Federación Extremeña de Folklore, presenta una nueva edición del Festival de Folklore de Coria, que este año alcanza su XLV edición, consolidándose como una de las citas culturales más veteranas y representativas del verano cauriense. La histórica Puerta del Perdón volverá a convertirse en el escenario de este encuentro con la música, la danza y las tradiciones populares, reuniendo durante los días 7 y 8 de agosto a agrupaciones procedentes de distintos puntos de España y del ámbito internacional.

El festival dará comienzo el viernes, 7 de agosto, a las 23.00 horas, con la actuación de la Agrupación General de Folklore Los Saltagavias, de Villanueva de la Vera, formación reconocida por su labor en la conservación y difusión del patrimonio etnográfico verato.

La jornada principal tendrá lugar el sábado, 8 de agosto, a las 22.00 horas, con un programa de marcado carácter internacional que reunirá sobre el escenario a la Asociación Pandero Cuadrado de Peñaparda (Salamanca), los Coros y Danzas de Mora (Toledo), el Conjunto Folklórico Nacional Uirili Ybyrai Akmola’;, procedente de Kazajistán, y la Asociación Folclórica Coros y Danzas ‘Savia Viva’; de Coria, anfitriona del festival.

La presencia del conjunto nacional kazajo supone uno de los grandes atractivos de esta edición, reforzando la vocación internacional de un festival que, durante cuarenta y cinco años, ha contribuido al intercambio cultural entre pueblos y al conocimiento de las tradiciones populares de diferentes países.

El Festival de Folklore de Coria constituye una cita imprescindible dentro de la programación cultural estival de la ciudad y representa un espacio de encuentro donde la música, la danza y las costumbres tradicionales se convierten en un lenguaje universal capaz de acercar culturas y generaciones.

Desde el Ayuntamiento de Coria se invita a vecinos y visitantes a participar en esta nueva edición y disfrutar de un espectáculo gratuito que pone en valor el patrimonio cultural inmaterial, la riqueza de las tradiciones populares y el trabajo de las agrupaciones folklóricas que mantienen vivo este legado generación tras generación.

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Con cuarenta y cinco ediciones a sus espaldas, el Festival de Folklore de Coria continúa reafirmándose como uno de los grandes referentes culturales de Extremadura, apostando por la convivencia, el intercambio cultural y la preservación de unas tradiciones que forman parte de nuestra identidad colectiva.