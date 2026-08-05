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Cultura y tradición

El Festival de Folklore de Coria se celebrará los días 7 y 8 e incluirá a grupos de España y Kazajistán

Comenzará el viernes, a las 23.00 horas, con la actuación de la Agrupación General de Folklore Los Saltagavias, de Villanueva de la Vera

Una actuación en una edición anterior.

Una actuación en una edición anterior. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El Ayuntamiento de Coria, junto con la Asociación Folclórica ‘Savia Viva’; y la Federación Extremeña de Folklore, presenta una nueva edición del Festival de Folklore de Coria, que este año alcanza su XLV edición, consolidándose como una de las citas culturales más veteranas y representativas del verano cauriense. La histórica Puerta del Perdón volverá a convertirse en el escenario de este encuentro con la música, la danza y las tradiciones populares, reuniendo durante los días 7 y 8 de agosto a agrupaciones procedentes de distintos puntos de España y del ámbito internacional.

El festival dará comienzo el viernes, 7 de agosto, a las 23.00 horas, con la actuación de la Agrupación General de Folklore Los Saltagavias, de Villanueva de la Vera, formación reconocida por su labor en la conservación y difusión del patrimonio etnográfico verato.

La jornada principal tendrá lugar el sábado, 8 de agosto, a las 22.00 horas, con un programa de marcado carácter internacional que reunirá sobre el escenario a la Asociación Pandero Cuadrado de Peñaparda (Salamanca), los Coros y Danzas de Mora (Toledo), el Conjunto Folklórico Nacional Uirili Ybyrai Akmola’;, procedente de Kazajistán, y la Asociación Folclórica Coros y Danzas ‘Savia Viva’; de Coria, anfitriona del festival.

La presencia del conjunto nacional kazajo supone uno de los grandes atractivos de esta edición, reforzando la vocación internacional de un festival que, durante cuarenta y cinco años, ha contribuido al intercambio cultural entre pueblos y al conocimiento de las tradiciones populares de diferentes países.

El Festival de Folklore de Coria constituye una cita imprescindible dentro de la programación cultural estival de la ciudad y representa un espacio de encuentro donde la música, la danza y las costumbres tradicionales se convierten en un lenguaje universal capaz de acercar culturas y generaciones.

Desde el Ayuntamiento de Coria se invita a vecinos y visitantes a participar en esta nueva edición y disfrutar de un espectáculo gratuito que pone en valor el patrimonio cultural inmaterial, la riqueza de las tradiciones populares y el trabajo de las agrupaciones folklóricas que mantienen vivo este legado generación tras generación.

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Con cuarenta y cinco ediciones a sus espaldas, el Festival de Folklore de Coria continúa reafirmándose como uno de los grandes referentes culturales de Extremadura, apostando por la convivencia, el intercambio cultural y la preservación de unas tradiciones que forman parte de nuestra identidad colectiva.

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