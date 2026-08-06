La empresa Asistencia Cáceres S.L. comienza a prestar el servicio de Ayuda a Domicilio en Coria

El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que la empresa Asistencia Cáceres, S.L. ha comenzado a prestar el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio (SAD) desde el 1 de agosto, tras la formalización del contrato suscrito con el consistorio.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por un año más, y un importe anual de 37.425 euros, más IVA.

Además de garantizar la prestación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio a las personas usuarias, la empresa incorporará una serie de mejoras incluidas en su oferta. Entre estas destacan la disponibilidad de una oficina de gestión y coordinación a pocos kilómetros del municipio, la designación de un coordinador del servicio que mantendrá reuniones periódicas con los Servicios Sociales municipales y las auxiliares de ayuda a domicilio, así como la realización de limpiezas de choque gratuitas cuando sean necesarias para facilitar el inicio de la atención domiciliaria.

Con el inicio de este nuevo contrato, el Ayuntamiento de Coria garantiza la continuidad de un servicio esencial, destinado a favorecer la permanencia de las personas mayores y dependientes en su entorno habitual, ofreciendo una atención personalizada y contribuyendo a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

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La alcaldesa, Almudena Domingo, ha señalado que “el servicio de ayuda a domicilio es uno de los recursos sociales más importantes con los que cuenta el ayuntamiento". Con el inicio de este nuevo contrato, "aseguramos la continuidad de la atención a los usuarios y reforzamos la coordinación y la calidad del servicio gracias a las mejoras incorporadas por la empresa adjudicataria". añadió.