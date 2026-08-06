Prorrogable
La empresa Asistencia Cáceres S.L. comienza a prestar el servicio de Ayuda a Domicilio en Coria
El ayuntamiento ha formalizado el contrato desde el 1 de agosto por dos años
El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que la empresa Asistencia Cáceres, S.L. ha comenzado a prestar el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio (SAD) desde el 1 de agosto, tras la formalización del contrato suscrito con el consistorio.
El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por un año más, y un importe anual de 37.425 euros, más IVA.
Además de garantizar la prestación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio a las personas usuarias, la empresa incorporará una serie de mejoras incluidas en su oferta. Entre estas destacan la disponibilidad de una oficina de gestión y coordinación a pocos kilómetros del municipio, la designación de un coordinador del servicio que mantendrá reuniones periódicas con los Servicios Sociales municipales y las auxiliares de ayuda a domicilio, así como la realización de limpiezas de choque gratuitas cuando sean necesarias para facilitar el inicio de la atención domiciliaria.
Con el inicio de este nuevo contrato, el Ayuntamiento de Coria garantiza la continuidad de un servicio esencial, destinado a favorecer la permanencia de las personas mayores y dependientes en su entorno habitual, ofreciendo una atención personalizada y contribuyendo a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
La alcaldesa, Almudena Domingo, ha señalado que “el servicio de ayuda a domicilio es uno de los recursos sociales más importantes con los que cuenta el ayuntamiento". Con el inicio de este nuevo contrato, "aseguramos la continuidad de la atención a los usuarios y reforzamos la coordinación y la calidad del servicio gracias a las mejoras incorporadas por la empresa adjudicataria". añadió.
- La organización del Festival de Guitarra de Coria critica la actitud de Miguel Ríos durante el concierto del sábado
- El cantante granadino Miguel Ríos muestra su lado más reivindicativo en un concierto en Coria
- Pescueza recibe más de cien solicitudes de ciudadanos de grandes ciudades para vivir allí su vejez
- Familias de Coria muestran su queja por los problemas que a diario les ocasiona la falta de un Centro de Día
- El PSOE de Coria rectifica a la alcaldesa y asegura que las ayudas del Gobierno de España son 3 millones de euros
- El Ayuntamiento de Pescueza, premio de Discapacidad Reina Letizia 2026
- San Buenaventura 2026 sigue hoy con un encierro de 6 toros de Victorino Martín en Moraleja
- Libros de Elisabet Benavent y Alice Kellen, los más demandados para leer en el verano en la biblioteca municipal de Coria