La IV Showpping Night ofrecerá una noche de compras, ocio y diversión en Coria el día 21

El Ayuntamiento de Coria, en colaboración con Asecoc, la Asociación de Empresarios de Coria y Comarca, ultima los preparativos de una nueva edición de la Showpping Night, una iniciativa que se ha consolidado como una de las citas más esperadas del verano, tanto por el comercio local como por vecinos y visitantes.

La IV Showpping Night se celebrará el viernes 21 de agosto, de 20.00 a 01.00 horas, permitiendo que cerca de medio centenar de establecimientos comerciales permanezcan abiertos durante la noche para ofrecer una experiencia de compra diferente, aprovechando las horas de menor temperatura.

Durante toda la velada, los comercios participantes sorprenderán a sus clientes con descuentos especiales, promociones exclusivas, presentaciones de productos, expositores en la calle, aperitivos, bebidas y sorteos, convirtiendo las principales zonas comerciales de la ciudad en un gran escaparate al aire libre.

Además de las compras, la Showpping Night contará con una amplia programación de actividades para toda la familia.

Cuatro Djs en diferentes plazas desde las 17.00 hasta las 00.30 horas, puestos de palomitas, algodón de azúcar, glitter bar, pintacaras, fotomatón, photocall 360, caricaturas el Peneque, globoflexia, tren turístico.

Además de numerosas sorpresas completarán una noche pensada para disfrutar del comercio local en un ambiente festivo.

Como en anteriores ediciones, las personas que realicen sus compras en los establecimientos adheridos durante los días previos al evento recibirán invitaciones para participar en las distintas actividades y atracciones organizadas durante la Showpping Night.

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Asimismo, con cada compra realizada, los establecimientos entregarán una papeleta con un número que los clientes deberán registrar en la plataforma habilitada para participar en el sorteo de varios cupones regalo de 50 euros, cuyo sorteo se celebrará el día 24.