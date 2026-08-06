Portaje ofrece un nuevo servicio con la puesta en marcha de un 'Punto Limpio'

El Ayuntamiento de Portaje ha anunciado que ya está disponible el nuevo servicio de Punto Limpio en el municipio. El alcalde, David Ramos, ha explicado que este nuevo espacio amplía los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.

Detalló además que su uso es muy sencillo, se llega con el carro o carretón con los enseres y se pulsa un botón del vídeo portero que hay en la puerta. Seguidamente, se enseña el DNI y automáticamente se abre la puerta para acceder a las instalaciones.

Esta instalación municipal está destinada a la recogida y gestión de residuos especiales o voluminosos que no pueden depositarse en los contenedores habituales, facilitando su reciclaje y tratamiento seguro

Selección de residuos

Es un servicio de recogida y catalogación de los residuos que producen los ciudadanos. Estas instalaciones suelen ser más grandes que los centros de reciclaje convencionales y permiten gestionar casi cualquier tipo de residuo, con la excepción de aquellos considerados peligrosos, como los residuos nucleares.

Un punto limpio puede recibir una amplia gama de residuos, desde pilas, muebles, electrodomésticos y aceites, hasta basura tecnológica. El objetivo principal es reducir el impacto ambiental de los residuos que no pueden gestionarse a través de los contenedores de reciclaje convencionales.

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El servicio suele ser gratuito y accesible para los ciudadanos. Esto facilita que más ciudadanos puedan deshacerse de sus residuos de manera responsable sin tener que desplazarse grandes distancias.