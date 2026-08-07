El Ayuntamiento de Calzadilla gestiona directamente, desde el 1 de agosto, el velatorio hasta la adjudicación del servicio

El Ayuntamiento de Calzadilla ha anunciado que desde el 1 de agosto gestiona directamente y de manera temporal el uso de la Sala Velatorio Municipal, hasta que se adjudique nuevamente la concesión del servicio.

Sobre este asunto, el alcalde, Alejandro Madejón, ha explicado que las personas que necesiten hacer uso de estas instalaciones deberán de ponerse en contacto con el ayuntamiento en los teléfonos 927 14 63 13 / 927 14 63 01 o 638 67 39 83.

La gestión de este servicio se volvió a licitar después de que la empresa que lo gestionaba no optó a la prórroga. Así lo explicó hace un tiempo el alcalde que detalló que seguidamente se sometió a información pública el estudio para la concesión del servicio de explotación del velatorio.

La duración de dicha concesión se establecerá por un plazo de cuatro años prorrogable.

De esta manera, con la puesta en marcha de este proyecto se ofrece a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas unas instalaciones y servicio, evitando que tengan que trasladarse a otros municipios.

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También permite mantener la cartera de servicios a la ciudadanía y luchar contra la despoblación.