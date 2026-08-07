Modelo energético eficiente
Calzadilla ya ha puesto en funcionamiento la fotovoltaica de autoconsumo
Produce energía para la Asociación Comunidad Ciudadana ‘El Lagarto’ que está integrada por vecinos, empresas y el ayuntamiento
El Ayuntamiento de Calzadilla ha anunciado que ya está en marcha la instalación fotovoltaica de autoconsumo colectivo. Esta ya se encuentra produciendo energía para la Asociación Comunidad Ciudadana de Energía «El Lagarto», integrada por vecinos, pequeñas y medianas empresas y el propio Ayuntamiento de Calzadilla.
La puesta en funcionamiento de esta instalación supone un nuevo avance en la implantación de energías renovables en el municipio, según apuntó el alcalde, Alejandro Madejón.
Además, destacó que se reducirá el consumo procedente de la red eléctrica, generando un ahorro en la factura de la luz de todos los integrantes de la comunidad energética. Calzadilla avanza así hacia un modelo energético más sostenible y eficiente.
El autoconsumo colectivo, también llamado autoconsumo compartido, consiste en que varios puntos de suministro se alimenten de la misma instalación fotovoltaica, ya sea en un edificio de viviendas, un polígono industrial, urbanización o entorno rural.
Ventajas
Las comunidades ciudadanas de autoconsumo fotovoltaico permiten a los vecinos y entidades compartir instalaciones de energía renovable y repartir sus beneficios económicos, ambientales y sociales.
Estas comunidades pueden ser asociaciones o cooperativas y están diseñadas para fortalecer los vínculos comunitarios y promover nuevas formas de gobernanza local.
El autoconsumo colectivo es una solución ideal para reducir la factura de la luz y aprovechar la energía solar, especialmente en edificios de viviendas, polígonos industriales o edificios públicos. Para participar es necesario que la instalación fotovoltaica esté a una distancia máxima de 2 kilómetros de los puntos de consumo y que se establezca un acuerdo de reparto de energía entre los consumidores.
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