Cita anual
Moraleja exhibe el atractivo de su variado comercio durante una jornada nocturna
Un público numeroso asiste a la VII edición del Mercado de Proximidad durante la noche del jueves en el Paseo de la Rivera
El VII Mercado de Proximidad de Moraleja se celebró el jueves con gran asistencia de público y dando muestras de la gran aceptación de este evento que impulsa la Asociación de Empresarios Rivera de Gata, en colaboración con el ayuntamiento y los comerciantes.
La plaza de la Encomienda y Paseo de la Rivera se convirtieron en un bello escenario en un paraje emblemático. La jornada permitió al público disfrutar de una velada repleta de música en directo, animación, actividades infantiles para los más peques y de una gran muestra y variedad de productos de mano de numerosos comercios y artesanos.
La programación también se complementó con animación, diversas actividades infantiles y, por supuesto, el mejor comercio y artesanía local.
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