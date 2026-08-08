Coria aprueba de manera definitiva la urbanización de la calle Alhambra

El Ayuntamiento de Coria ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del tramo semiurbanizado de la calle Alhambra, así como su conexión con la carretera del cementerio municipal, una actuación que permitirá avanzar en el acondicionamiento y desarrollo urbanístico de este ámbito de la localidad.

Desde el propio ayuntamiento se recordó que la aprobación se produjo en el Pleno municipal celebrado el 17 de junio de 2026, según consta en el anuncio publicado este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y en la sede electrónica municipal para general conocimiento.

El proyecto contempla la intervención sobre el tramo de la calle Alhambra que permanece actualmente semiurbanizado y la ejecución de su conexión con la carretera del cementerio.

De este modo, se pretende completar la urbanización de este espacio y dotarlo de una conexión adecuada con la red viaria actual.

La aprobación definitiva supone un nuevo paso administrativo para que puedan desarrollarse las actuaciones contempladas en el proyecto, de acuerdo con la normativa urbanística en Extremadura.

La alcaldesa, Almudena Domingo, explicó que el ayuntamiento ha ofrecido la posibilidad a los propietarios para que ejecuten la obra, aunque han desestimado esta opción, por lo que “la va a ejecutar el ayuntamiento y luego se les requerirá el coste”.

En próximos días se licitarán los trabajos para su adjudicación y ejecución. El importe total de todas estas actuaciones ronda los 150.000 euros.

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Por otro lado, la alcaldesa recordó que lleva meses trabajando en la mejora de las calles de distintos barrios. “A lo largo de este año se han mejorado muchas calles y acerados en nuestros barrios, los trámites a veces son largos y complicados, pero seguimos preparando proyectos nuevos para seguir asfaltando más calles en otras zonas", explicó.