Riolobos recupera el reloj de la torre de Santa Catalina, patrimonio del municipio

El Ayuntamiento de Riolobos continúa con su apuesta por el mantenimiento y recuperación del patrimonio histórico-artístico del municipio. Así lo ha dado a conocer el alcalde, José Pedro Rodríguez, que anunció que en esta ocasión se ha actuado en la restauración del reloj de la torre de la iglesia de Santa Catalina, un reloj que «ya vuelve a funcionar con total garantía», dijo.

El alcalde explicó que se han realizado trabajos con fondos propios y que rondan los 4.600 euros. En concreto, se han realizado trabajos que han permitido la renovación integral del sistema de funcionamiento del reloj de la torre, una actuación necesaria para garantizar su correcto funcionamiento durante muchos años mas. El reloj es propiedad del ayuntamiento.

Los trabajos realizados han consistido en la instalación de una nueva centralita electrónica, la renovación completa del cableado, la sustitución del martillo de las campanas y la instalación de una nueva minutera eléctrica con movimiento diferencial. Además de todo ello, se ha llevado a cabo la adecuación del cuadro de fuerza, modernizando por completo el sistema de control.

Imagen de la torre con el reloj ya en funcionamiento. / Cedida

El alcalde destacó que «el reloj de la torre no solo marca las horas, si no que forma parte de la identidad de Riolobos y acompaña el día a día de nuestros vecinos desde hace generaciones», aseguró. Por ello, incidió en que es importante invertir en su conservación y mantenimiento.

Finalmente, manifestó que desde el consistorio se anunció que se continuará trabajando en la conservación y mejora del patrimonio municipal.

Monumento del siglo XVI

La iglesia de Riolobos Santa Catalina es una construcción esencialmente del siglo XVI en la que se empleó la mampostería, especialmente la pizarra como material de construcción.

Tiene 2 caras constructivas, la primera corresponde la monumental cabecera, gran volumen cúbico cubierto anteriormente con bóveda de crucería y el primer tramo de la única nave. Posteriormente, con una altura sensiblemente inferior, se edifican los dos tramos restantes, divididos por arcos apuntados. En el último tramo de la parroquia se encuentra el coro levantado sobre un arco pétreo rebajado.

En 1856 se dio licencia para construir la nueva sacristía, consta en el escrito de la parroquia que cedió derechos de sepultura en 1855 al ayuntamiento para que se pagara al cuidador del cementerio y abriese sepultura.

En 1994 se restaura el campanario y el Jardín de la Iglesia, colocando una cruz, vallas y una pila bautismal.

En 2020 se inició la restauración de la fachada, comenzando por la torre del campanario.

Noticias relacionadas

En el interior de la Iglesia se colocan las hornacinas del altar para San Ignacio de Loyola y San Luis de Gonzaga. En la actualidad, en el altar mayor se ha colocado un retablo nuevo y las campanas funcionan mediante mecanismo eléctrico.