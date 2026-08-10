Calzadilla lanza una amplia programación veraniega con actividades acuáticas, talleres y deportes

El Ayuntamiento de Calzadilla ha elaborado una amplia y variada programación semanal de verano que se desarrollará del 10 al 16 de agosto. Dicha programación contempla el lunes 10 de agosto la presentación del libro 'Cuarto Creciente', de José María Martín Martín. Este acto tendrá lugar a las 20.30 horas en la casa de la cultura.

El martes 11 de agosto tendrá lugar el taller de autoestima y empoderamiento, a las 11.00 horas, en la casa de la cultura. Durante este taller se enseñarán técnicas para conocerse uno mismo y aprender a cuidarse. Todo ello al mismo tiempo que uno se divierte. Será impartido por Estefanía Vázquez y Dori, agentes de Igualdad de la Mancomunidad Valle del Alagón.

El 12 de agosto habrá una sesión de aquaeróbic, a las 19.45 horas en las piscinas municipales. Para participar en esta actividad no será necesario inscripción previa.

Público en una actividad teatral en Calzadilla. / Cedida

Por otro lado, el 14 de agosto habrá una actuación del Taller de Jotas, a las 22.30 horas en el Parque Municipal. Habrá un grupo infantil, otro juvenil y otro de adultos. Organiza la Asociación de Folklore Las Mondas.

El 15 de agosto habrá parque acuático en las piscinas municipales, de 11.00 a 14.00 horas. La programación se complementa el 16 de agosto con la Carrera Popular ‘El Lagarto’, con salida a las 20.00 horas desde el Parque Municipal Las Eras, junto al bar de la piscina. Las inscripciones y recogida de dorsales se realizará desde las 17.30 horas en la taquilla de la piscina. El precio es de 1 euro.

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Así mismo, Calzadilla acogerá un torneo de fútbol infantil. Esta actividad será el 13 de agosto, a las 19.00 horas en el Torneo de Fútbol Infantil en el Pabellón Municipal. Habrá una categoría de 8 a 11 años y otra de mayores de 12 años. Las inscripciones serán el lunes 10 y martes 11 de agosto en el gimnasio. Desde el ayuntamiento se ha animado a la participación.