El casco histórico mira ya al Mercado de las Velas y al Jueves Turístico de Coria

El Ayuntamiento de Coria continúa desarrollando su programación del Agosto Turístico, una propuesta pensada para poner en valor el patrimonio, la cultura y las tradiciones de la ciudad durante el mes estival por excelencia. Entre las actividades programadas, destacan dos citas esperadas por vecinos y visitantes: el Mercado de las Velas y el Jueves Turístico.

El Mercado de las Velas, que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto, transformará el Casco Histórico en un escenario mágico donde la luz de miles de velas envolverá las calles, plazas y monumentos de la ciudad antigua.

Artesanía, gastronomía, música en directo y ambientación medieval se darán cita en un entorno único que cada año atrae a numerosos asistentes. La jornada comenzará a las 22.00 y se prolongará hasta las 02.00 de la madrugada.

Los asistentes podrán disfrutar de música ambiente de 22.30 a 00.30 horas, con guitarra (plaza Cava), violín eléctrico (plaza de San Pedro), violín y piano (plaza de la Catedral) y saxofón y piano (plaza de España).

Además, también habrá taller de pompas gigantes, photocall con columnas de luz en la plaza de San Pedro para fotografiarse junto a las letras de Coria, plataforma 360º, atracciones ecológicas infantiles, pasacalles, teatro de calle y espectáculo de fuego y aéreos de Anayao Sabores de Antaño por el Casco Histórico de la ciudad a lo largo de la jornada, exhibiciones de vuelo de aves rapaces y cetrería.

Por otro lado, el tradicional Jueves Turístico, que se celebrará este jueves, 13 de agosto, volverá a ser un punto de encuentro entre historia y turismo. Con mercado artesanal, actividades familiares y recreaciones históricas, se busca acercar nuestras tradiciones a todos los públicos, dinamizando además el comercio local y la hostelería.

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La jornada del jueves comenzará a las 9.30 y se prolongará hasta las 14.00 horas. Durante toda la mañana habrá actividades complementarias.